В Україні затримали дворазового олімпійського чемпіона з Австрії

Дворазовий олімпійський чемпіон із дзюдо Петер Зайзенбахер 1 серпня був заарештований у Києві за звинуваченням у сексуальних домаганнях після того, як сім місяців переховувався від слідства. Кримінальний суд у Австрії попросив про екстрадицію видавати Зайзенбахера невдовзі після його арешту.

57-річний колишній спортсмен 19 грудня минулого року не з’явився на судовий розгляд у справі про сексуальне насильство щодо двох юних підопічних, яких він тренував на початку 2000-х років.

Прокурори стверджують, що ймовірний злочин відбувся у Відні у період з 1999-го до 2004 року. Жінки звернулися з позовом проти свого колишнього тренера в 2013 році. Якщо його визнають винним, термін ув’язнення може становити до 10 років.

Петер Зайзенбахер виграв золоті нагороди на двох Олімпіадах поспіль – у Лос-Анджелесі в 1984 році та в Сеулі у 1988 році.