Україна готує позов щодо запровадження Росією обмежень для судноплавства у Керченській протоці через будівництво мосту, заявив на зустрічі з профспілками портів 1 серпня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Цю проблему ми наразі вирішуємо разом із Міністерством закордонних справ, Радою національної безпеки і оборони. Це глобальне, політичне та складне питання, але ми його обов’язково вирішимо. Міністерство юстиції в рамках наявних судових позовів проти Росії відокремлює проблему перекриття Керченського каналу і введення обмежень по судовому ходу. Зараз готується позов і рахуються збитки недоотриманих коштів Маріупольським та Бердянським торговельними портами», – заявив Лавренюк.

Раніше у червні він повідомляв, що Міністерство транспорту Росії підготувало проект наказу про закриття Керченської протоки в акваторії його судноходної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 доби в серпні-вересні 2017 року.

Прокуратура Автономної Республіки Крим напередодні повідомила, що веде досудове розслідування у зв'язку з порушенням правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму – у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту 2014 року – після анексії Криму Росією.