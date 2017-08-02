Єгипет депортував шістьох казахстанських студентів

Єгипетська влада депортувала шістьох казахстанських студентів, які були затримані 19 липня. Речник міністерства закордонних справ Казахстану Ануар Жайнаков написав у Facebook 2 серпня, що всі шість студентів були доставлені до міжнародного аеропорту в Каїрі.

За словами Жайнакова, представник посольства Казахстану також прибув до аеропорту, щоб зустріти співвітчизників. Речник додав, що поки неясно, чому взагалі влада Єгипту затримувала цих чоловіків.

Казахстан надіслав офіційну ноту протесту Єгипту з проханням пояснити затримання студентів, які вивчали арабську мову та жили разом у каїрській квартирі.

У Казахстані цих людей не вважають причетними до ісламського екстремізму.

Разом із тим, влада Казахстану визнає, що сотні її громадян приєдналися до екстремістських угруповань у Сирії та Іраку впродовж останніх років.