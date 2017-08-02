З Росії депортують журналіста видання «Новая газета»

Суддя Басманного районного суду Мсокви Артур Карпов ухвалив рішення про примусову депортацію журналіста видання «Новая газета» Алі Феруза (Худоберди Нурматова). Крім того, Феруз оштрафований на 5 тисяч рублів, а до моменту депортації має бути затриманий.

Раніше поліція склала щодо журналіста протокол за порушення іноземним громадянином режиму перебування в Росії. Силовики вважають, що з 2011 року Феруз перебуває на території Росії незаконно.

Вісім років тому журналіст був вимушений залишити Узбекистан, оскільки місцеві спецслужби змушували його до співпраці. За його словами, співробітники спецслужб допитували його два дні й погрожували вбити його вагітну дружину. Після цього він утік із країни.