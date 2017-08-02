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02 Серпень 2017, Київ 14:47
Новини | Події

У ДТП в Україні за півроку загинули 1377 людей – поліція

За перше півріччя 2017 року в Україні сталося понад 76 тисяч дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 1377 людей, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, ще 15 тисяч людей були травмовані.

Білошицький зазначив, що основними причинами ДТП є порушення правил маневрування й недотримання дистанції.

Раніше цього місяця державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило, що Міністерство інфраструктури погодило проект постанови, в якому ініціює обмеження максимальної швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах 50 кілометрами за годину (замість нинішніх 60).

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