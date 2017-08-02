Російський опозиційний активіст зник у Білорусі

Правозахисники заявляють про зникнення в Білорусі російського опозиційного активіста Володимира Єгорова. Як повідомила Радіо Свобода 2 серпня білоруська правозахисниця Настя Лойка, Єгоров, який приїхав у Білорусь, щоб уникнути можливого переслідування за свої публікації в Росії, зник 29 липня.

За її словами, працівники хостелу в Мінську, де зупинявся Єгоров, повідомили, що того дня до його кімнати прийшли представники силових відомств і забрали активіста з собою.

Правозахисники заявляють, що 31 липня суд у Мінську засудив Єгорова до двох днів арешту за хуліганство, але місце його перебування наразі невідоме.

Лойка заявила, що звинувачення в хуліганстві виглядають сфабрикованими, і додала, що побоюється можливої екстрадиції активіста до Росії, де його розшукують за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму.

У червні білоруська влада затримала російського правозахисника Мурада Амрієва і видала його Росії, де його розшукували за підозрою в підробці документів.

Єгоров – лідер відділення російської опозиційної партії «Яблуко» у Торопці. У серпні 2016 року його звинуватили в публічних закликах до екстремізму після того, як він опублікував матеріали в інтернеті з критикою російського президента Володимира Путіна.

Пізніше Єгоров втік до Білорусі через Україну.