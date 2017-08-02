Прокуратура оскаржила відмову суду розглядати справу екс-заступника голови МОЗ

Прокуратура Києва оскаржила рішення Печерського суду, яким обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра охорони здоров’я повернули прокурору.

«2 серпня Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора і повернув обвинувальний акт відносно екс-високопосадовця МОЗ на новий судовий розгляд до Печерського районного суду Києва», – мовиться у повідомленні Генпрокуратури, опублікованому у середу.

Прізвища колишнього заступника міністра в прокуратурі не вказують. Проте в липні минулого року в ГПУ заявляли про затримання в цій справі заступника голови МОЗ Романа Василишина, якого згодом відсторонили від посади.

Підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Печерський районний суд Києва 19 травня повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо Василишина через порушення правил підслідності досудового розслідування.