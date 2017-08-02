У Дніпрі вшанували пам’ять загиблих десантників

Пам’ять загиблих десантників вшанували 2 серпня у Дніпрі. Захід був приурочений до річниці від дня заснування повітряно-десантних і високомобільних десантних військ України.

За інформацією військових, за три роки бойових дій на сході України підрозділ втратив 467 бійців, зокрема, 40 десантників загинули у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 під Луганськом 2014 року.

Колишні та нинішні десантники, учасники бойових дій зібралися на набережній Дніпра, біля пам’ятника Василеві Маргелову, уродженця міста, який у 50-70-і роки був командувачем повітряно-десантних військ СРСР.

Хвилиною мовчання та панахидою вони вшанували пам’ять десантників, полеглих на Донбасі. Рідні та близькі загиблих бійців тримали у руках їхні портрети.

До пам’ятника Маргелову учасники урочистостей поклали квіти пам’яті.

Десантники 25-ї бригади влаштували показові виступи – демонстрували майстерність у знешкодженні супротивника і поводженні з різними видами зброї.

У середу голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов повідомив, що 25 вулиць у Дніпропетровській області назвуть на честь бійців 25-ї повітряно-десантної бригади.

Українські десантники традиційно вважаються елітними підрозділами армії. У різних регіонах України дислокується кілька аеромобільних бригад, одна з них, 25-а окрема повітряно-десантна бригада, – на Дніпропетровщині.

За три роки бойових дій серед десантників – 21 Герой України. Нині ці війська виведені із зони АТО.