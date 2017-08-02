Абхазія: 60 людей постраждали через вибухи на складах боєприпасів

В Абхазії 60 людей постраждали під час вибуху на складі боєприпасів, серед них – 35 громадян Росії, 27 росіян шпиталізовані. Про це повідомляє «посольство Росії» у цьому сепаратистському регіоні Грузії.

Вибухи на складі боєприпасів у Гудаутськом районі Абхазії почалися 2 серпня о 15:30 за київським часом, після чого сталася пожежа. Постраждалі туристи, переважно, брали грязьові ванни на джерелах, розташованих поруч зі складом.

Росія визнала незалежність Абхазії після російсько-грузинського воєнного конфлікту у серпні 2008 року. Її незалежність зараз визнають Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру. ООН, як і раніше вважає Абхазію частиною Грузії, а Тбілісі наполягає, що Москва окупувала територію Абхазії і Південної Осетії.