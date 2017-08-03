НАБУ: затриманий підозрюваний у справі про розкрадання коштів «Южно-Української АЕС»

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання нового підозрюваного у справі про розкрадання коштів «Южно-Української АЕС», що входить до складу держпідприємства «Енергоатом».

Як повідомляє прес-служба бюро, 2 серпня затримали особу, яку підозрюють у вчиненні злочинів за статтею Кримінального кодексу «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

За версією слідства, затриманий, використовуючи родинні зв’язки з колишнім генеральним директором «Южно-Української АЕС», упродовж 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах з закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція.

За даними НАБУ, обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано збитків в розмірі 27 мільйонів гривень.

У бюро зазначають, що, крім затриманого 2 серпня, в цьому провадженні 13 особам уже повідомлено про підозру, стосовно 4 осіб матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження та направлені до суду з угодами про визнання винуватості, три з яких затверджені судом з обвинувальними вироками, одна угода перебуває на розгляді суду, на підставі вироків засудженими повернуто до держбюджету понад 1,5 мільйона гривень.

5 підозрюваних оголошені у національний та міжнародний розшук, накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 100 мільйонів гривень, додають у НАБУ.

Крім того, у 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком – одне з них за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», створене у жовтні 1996 році, є оператором чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.