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03 Серпень 2017, Київ 12:04
Новини | Міжнародні

Президент Ірану Хасан Роугані розпочав другий термін на посаді

Аятола Алі Хаменеї підтверджує повноваження президента Ірану Хасана Роугані, Тегеран, 3 серпня 2017 року

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 3 серпня офіційно схвалив переобрання Хасана Роугані на посаду президента країни.

«Я підтверджую голосування і призначаю вас президентом республіки», – заявив Хаменеї на церемонії в Тегерані, в якій взяли участь іранські офіційні особи та іноземні представники.

68-річний представник помірного крила в іранському керівництві здобув право на другий термін, вигравши травневі вибори.

5 серпня Хасан Роугані має скласти присягу в іранському парламенті.

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