Президент Ірану Хасан Роугані розпочав другий термін на посаді

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 3 серпня офіційно схвалив переобрання Хасана Роугані на посаду президента країни.

«Я підтверджую голосування і призначаю вас президентом республіки», – заявив Хаменеї на церемонії в Тегерані, в якій взяли участь іранські офіційні особи та іноземні представники.

68-річний представник помірного крила в іранському керівництві здобув право на другий термін, вигравши травневі вибори.

5 серпня Хасан Роугані має скласти присягу в іранському парламенті.