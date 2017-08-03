Український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри. Заява спортсмена опублікована на його офіційному сайті.

«Замість того, щоб сказати: «Спасибі, хлопці, і до побачення», я хочу запросити вас продовжити цю нову і захопливу мандрівку разом, зі мною і з брендом «Кличко». Лише разом ми креативні, продуктивні і творчі, по-справжньому сильні, у всіх справах», – сказав багаторазовий чемпіон світу у важкій вазі за кількома професійними боксерськими версіями.

Рішення Кличка означає, що Володимир відмовляється від матч-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. У квітні Джошуа захистив чемпіонський титул за версією IBF і виграв пояси IBO та WBA. Кличко програв технічним нокаутом.

Кличко професійно виступав у боксі з 1996 року. Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF і WBA. У 1996 році Кличко став олімпійським чемпіоном на Іграх в Атланті. За 21 рік кар’єри Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги (з них 53 нокаутом).