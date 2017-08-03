Укргідрометцентр: вночі 4 серпня у північних областях України будуть дощі

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що вночі 4 серпня у північних областях України будуть дощі, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі і вранці у Волинській, Рівненській, північних областях та Харківщині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, а на решті території, вдень в Україні без опадів.

За даними синоптиків, температура вночі 17-22 градусів тепла, вдень у північних областях 29-34°, на решті території 35-39°.

У Києві завтра без опадів, температура вночі 20-22 градусів тепла, вдень 32-34°.

У Центральній геофізичній обсерваторії повідомили, що у серпні у Києві зафіксували два температурні рекорди, зокрема, ніч на 3 серпня виявилась найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень.