НБУ залишив облікову ставку на рівні 12,5% річних

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 12,5% річних.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, проведення стриманої монетарної політики зумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції.

У НБУ зауважують, що у червні показник інфляції у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.

НБУ з 26 травня знизив облікову ставку до 12,5% річних.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.