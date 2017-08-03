У Польщі допитують Туска у справі про катастрофу Ту-154

Голова Європейської ради Дональд Туск прибув до Варшави на допит до прокуратури як свідок у розслідування помилок, пов’язаних з організацією впізнання жертв катастрофи польського президентського лайнера Ту-154 під російським Смоленськом.

Слідчі органи серед іншого мають намір з’ясувати, чому після катастрофи упізнання тіл довірили російським фахівцям, що в результаті призвело до численних помилок – це з’ясувалося в процесі ексгумації.

«Я повинен взяти це на себе, хоча вже докладно пояснював все в прокуратурі, не знаю, що нового я міг би сказати», – заявив Дональд Туск, якого у Варшаві зустрічали сотні прихильників, передає кореспондент Радіо Свобода.

Опозиція вважає, що вже другий виклик Дональда Туска до Варшави на допит є формою політичної помсти нинішньої влади. У польському уряді, зі свого боку, заявляють, що колишній прем’єр, як і будь-який інший громадянин, зобов’язаний співпрацювати з прокуратурою.

У катастрофі президентського літака Ту-154 під Смоленськом 10 квітня 2010 року загинули 96 представників польської еліти, в тому числі президент країни Лех Качинський із дружиною. Всі вони прямували на заходи, присвячені 70-им роковинам розстрілів польських офіцерів у Катині. Дональд Туск в цей час займав посаду прем’єр-міністра Польщі і відповідав за діяльність спецслужб.