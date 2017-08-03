У Києві рух на Харківському шосе відновлюється – КМДА

У Києві рух на Харківському шосе відновлюється, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За йогословами, мітингувальники, які зранку перекривали шосе, розблокували вулицю, це сталося у результаті тривалих переговорів.

«Зараз електропостачання відновлюється. Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов. Також на порядку денному – реструктуризація боргів, визначення структури цих боргів. Адже зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг», – сказав Пантелеєв, якого цитує прес-служба КМДА.

Він висловив сподівання «на конструктив і виконання напрацьованого рішення усіма сторонами».

«Адже технічні умови не виконані і ввести в експлуатацію будинок у тому стані, в якому його залишив забудовник, неможливо.Наступного тижня ПАТ «Київенерго» має провести технічну раду з офіційними представниками будинків», – додав Пантелеєв.

Вранці мітингувальники перекрили Харківське шосе біля зупинки «Інститут хімії», у результаті було заблоковано рух трамваїв і автобусів. Мешканці кількох будинків протестували проти вимкнення електроенергії за борг.

За даними радника міського голови Києва Дмитра Білоцерковця, накопичилися багатомільйонні борги за електрику за комерційним тарифом через те, що будинки не були здані в експлуатацію, а комерційна структура «Київенерго» розпочала процес вимкнення. За його словами, 5 з 7 будинків не ввели в експлуатацію, два будинки ввели «фіктивним способом через рішення судів до 2014 року».

У «Київенерго» заявляють, що загальний борг київських споживачів за використану електричну енергію станом на 1 липня 2017 року становив понад 1,1 мільярда гривень.