Понад 20 мільйонів гривень сплатить ДУС за ювілейні нагороди у 2017 році – #Точно

Упродовж цього року Державне управління справами України (ДУС) сплатить 20,4 мільйона гривень за закупівлю ювілейних нагород. Така інформація міститься в паспорті бюджетної програми «Виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків», повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, із зазначеної суми планують витратити 2,5 мільйона гривень на закупівлю нагрудних знаків і посвідчень до почесного звання «Мати-героїня».

Минулого року за ювілейні нагороди ДУС сплатило понад 14,3 мільйона гривень. Безпосередньо 9,5 мільйонів гривень сплачено за виготовлення ювілейних медалей «70 років перемоги над нацизмом», 1,6 мільйона – за ювілейні медалі «25 років Незалежності України», а також 174 тисячі гривень за нагрудні знаки до почесного звання «Мати-героїня».

Згідно зі звітом Державного казначейства про бюджетні видатки за перші півроку 2017-го, із 20,4 мільйона гривень ДУС вже витратила на ювілейні нагороди 6,1 мільйона гривень.