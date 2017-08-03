Експорт української агропродукції до ЄС за півроку збільшився на понад 30% – Мінагрополітики

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України заявляють, що експорт української продукції до європейських країн за січень-червень 2017 року збільшився на 31,4%, або на 663,4 мільйона доларів США, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Сьогодні країни ЄС стабільно займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. За результатами першого півріччя 2017 року їх частка становила 34,9%. Загальний зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС також збільшився на 24,1%, або на 739,3 мільйона доларів США, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року», – заявила заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

За її словами, це є результатом дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Трофімцева зазначила, що серед лідерів-імпортерів були Нідерланди з часткоюв загальному експорті до ЄС 17,6%, Іспанія – 17%, Італія – 13,5%, Польща – 12,1%, Франція – 6,8%, Німеччина – 6,7%, Великобританія – 3,8%, Португалія – 3,3%, Бельгія – 3 % та Угорщина – 2,1%.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності 1 січня 2016 року.