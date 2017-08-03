Спікер Держдуми Росії Володін заявив про намір відвідати анексований Крим

Голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив про намір під час відпустки з’їздити в анексований Крим і на Волгу. Про це він сказав 3 серпня на форумі «Територія смислів на Клязьмі», повідомляють російські ЗМІ.

«Обов’язково Волга, обов'язково Саратов і Крим. Крим – це те місце, яке не тільки дає можливість купатися в сонці і в море, але це наша земля, і вона вся ось просто насичена історією», – зазначив Володін.

Раніше голова верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко також заявила, що має намір відпочити, в тому числі, і в анексованому Криму.

У МЗС України відзначають, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 роки звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».