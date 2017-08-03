У СБУ підтверджують дані про ув’язнення блогера Неделяєва в окупованому Луганську

У Службі безпеки України підтверджують інформацію про те, що в підконтрольному проросійським сепаратистам Луганську засудили до 14 років тюремного ув’язнення за проукраїнську позицію блогера Едуарда Неделяєва. Про це в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, блогер офіційно визнаний заручником сепаратистів і він є у списках на обмін в рамках мінських домовленостей.

«Едуард Неделяєв він є у списках України, яка подає ці списки в Мінську на усіх рівнях. Він є заручником офіційно. І ми будемо боротися за спасіння та звільнення Едуарда», – заявив Тандіт.

2 серпня про затримання блогера заявив на своїй сторінці в Facebook волонтер, колишній журналіст та учасник АТО Родіон Шовкошитний. За його словами, Неделяєв писав тільки у соцмережі Facebook про Луганськ, про життя в окупованому місті та про те, як воно змінюється.

Раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомляв про 137 українських громадян, які на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі.

Як пише один із сайтів сепаратистів, вирок Неделяєв винесли 28 липня. Бойовики звинувачують Неделяєва у тому, що він «користуючись соціальними мережами і месенджерами, поширював в інтернеті негативну інформацію про жителів «ЛНР», принижував честь і гідності громадян, намагався розпалити ненависть і ворожнечу щодо російської нації», а також «передавав представникам іноземної розвідки дані, які можуть завдати шкоди державі, з метою підірвати основи національної безпеки».

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