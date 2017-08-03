Росія: у Татарстані знесли ромське поселення

У російському Татарстані, у селі Айша знесли будинки, які належать ромській меншині. На думку місцевої влади, це були «незаконні споруди».

За повідомленням проекту Радіо Свобода Idel.Реаліі, знесення почався о 6 ранку за місцевим часом, коли у село прибули співробітники ОМОНу з собаками, автозак і судові пристави у супроводі спецназу.

Суд у Татарстані 16 березня ухвалив рішення про знесення у селищі Айша 5 будинків ромів. До До и2 серпня жителі села встигли самостійно розібрати три споруди. За знесення ще двох, вони тепер зобов’язані заплатити близько 800 тисяч рублів.

Юрист правозахисної організації «Зона права» Андрій Сучков зазначає, що влада регіону не мала права знищувати матеріали, з яких були побудовані будинки ромів. «На якій підставі служба судових приставів віднесла хороший будівельний матеріал до будівельного сміття, незрозуміло», – зазначив Сучков.

Минулого року були знесені близько 100 будинків ромів у селищі Плеханово Тульської області. Влада регіону також назвали споруди «незаконними». Перед примусовим знесенням будівель до селища направили близько 500 поліцейських, у тому числі бійців ОМОНу і військовослужбовці внутрішніх військ. Кілька людей затримали. Троє ромів були оштрафовані за непокору поліції.