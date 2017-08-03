У Кривому Розі проводять обшуки в «Криворіжгазі»

3 серпня у Кривому Розі на ПАТ «Криворіжгаз» відбуваються обшуки. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в міському управлінні поліції.

За даними поліції, обшуки тривають у рамках слідчих дій за кримінальним провадженням, відкритим за статтею 275 Кримінального кодексу України (порушення правил безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Як пояснили в поліції, провадження було відкрите через вибух природного газу в житловому будинку Кривого Рогу 15 червня 2017 року. Від цього вибуху постраждала 70-річна жінка, отримавши опіки 2-го ступеню.

За інформацією поліції, обшуки проходять в офісі компанії «Криворіжгаз» на проспекті Металургів: правоохоронці шукають документацію, можливі докази в справі.

Як повідомили в поліції, цей обшук не пов’язані з обшуками в Криворізькій міській раді, які проводились 2016 та 2017 року.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».