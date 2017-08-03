Українських атлеток Земляк і Повх звинувачують у вживанні допінгу

Виконком Федерації легкої атлетики України вирішив виключити зі складу офіційної делегації для участі у чемпіонаті світу у Лондоні легкоатлеток Ольгу Земляк, Олесю Повх і тренера Сергія Басенка.

Це пов’язано з порушенням проти Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій дисциплінарних проваджень через підозру у «вживанні заборонених препаратів».

Земляк і Повх відкидають обвинувачення.

Повх – бронзова призерка Олімпіади-2012 і чемпіонату світу-2011, чемпіонка Європи-2010 в естафеті 4х100 метрів. Земляк – чемпіонка Європи 2012 року в естафеті 4х400 метрів.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у Лондоні проходитиме 4-13 серпня.