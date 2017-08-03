Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
04 Серпень 2017, Київ 00:02
Новини | Політика

У Дніпрі суд не може обрати запобіжний захід одному з учасників перестрілки

Перестрілка у Дніпрі. Місце трагедії, 25 липня 2017 року

У Дніпрі упродовж двох днів суд не може обрати запобіжний захід третьому учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО. Судові слухання відбуваються в Бабушкінському районному суді Дніпра.

У середу судове засідання затягнулось через клопотання сторони захисту про відведення судді, у четвер – підозрюваний заявив клопотання про те, що йому потрібен перекладач з івриту.

За інформацією побратимів загиблих у перестрілці бійців АТО, з перекладачем для підозрюваного виникли труднощі: консульства Ізраїлю у Дніпрі і Харкові поки не надали такого фахівця.

За їхніми словами, у випадку затягування судового процесу підозрюваного можуть відпустити через закінчення терміну затримання.

У п’ятницю, 4 серпня, спливає 72-годинний термін його затримання.

За інформацією Бабушкінського районного суду Дніпра, нове судове засідання для обрання запобіжного заходу призначили на 9-у годину 4 серпня.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові та родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, також поранені. За даними поліції, серед них є раніше засуджені громадяни. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав ніякого статусу, залишив лікарню і виїхав за кордон. Четвертому – вручили повідомлення про підозру, але запобіжний захід ще не обрали.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG