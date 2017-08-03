У Дніпрі суд не може обрати запобіжний захід одному з учасників перестрілки

У Дніпрі упродовж двох днів суд не може обрати запобіжний захід третьому учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО. Судові слухання відбуваються в Бабушкінському районному суді Дніпра.

У середу судове засідання затягнулось через клопотання сторони захисту про відведення судді, у четвер – підозрюваний заявив клопотання про те, що йому потрібен перекладач з івриту.

За інформацією побратимів загиблих у перестрілці бійців АТО, з перекладачем для підозрюваного виникли труднощі: консульства Ізраїлю у Дніпрі і Харкові поки не надали такого фахівця.

За їхніми словами, у випадку затягування судового процесу підозрюваного можуть відпустити через закінчення терміну затримання.

У п’ятницю, 4 серпня, спливає 72-годинний термін його затримання.

За інформацією Бабушкінського районного суду Дніпра, нове судове засідання для обрання запобіжного заходу призначили на 9-у годину 4 серпня.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові та родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, також поранені. За даними поліції, серед них є раніше засуджені громадяни. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав ніякого статусу, залишив лікарню і виїхав за кордон. Четвертому – вручили повідомлення про підозру, але запобіжний захід ще не обрали.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».