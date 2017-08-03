Російського хакера у США засудили на 46 місяців ув’язнення

У США російського хакера Максима Сенаха суд засудили до 46 місяців ув’язнення.

Його визнали винним в отриманні особистої вигоди від поширення шкідливої комп’ютерної програми Ebury і незаконному привласненні мільйонів доларів. Після відбуття терміну покарання його мають депортувати до Росії.

Максим Сенах народися у Великому Новгороді. Його затримали у 2015 році у Фінляндії, а потім екстрадували до США. Там він уклав угоду зі слідством і у березні зізнався в участі «у змові з метою вчинити комп’ютерне шахрайство».

За даними слідства, Сенах був причетний до створення ботнету Ebury, що охопив десятки тисяч серверів у США та інших країнах.