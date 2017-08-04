Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу – штаб

Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, «майже на кожен провокативний обстріл з боку бойовиків сили АТО вогнем у відповідь примушували противника до миру, тож більшість вогневих контактів були нетривалі».

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 3 серпня.

Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.