«Динамо» та «Олександрія» чекають на жереб у Лізі Європи

Київське «Динамо» та «Олександрія» 4 серпня дізнаються про своїх суперників в останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

3 серпня олександрійці на своєму полі змогли переграти (1:0) румунський клуб «Астра», з яким минулого тижня на виїзді зіграли без забитих м’ячів. Вирішальним у грі став забитий наприкінці першого тайму пенальті.

Не зміг скласти компанію іншим українським командам донецький «Олімпік», який після київської нічиєї 1:1 програв грецькому ПАОКу на виїзді – 0:2.

Динамівці здобули право на виступи в Лізі Європи після припинення боротьби в Лізі чемпіонів у протистоянні зі швейцарським клубом «Янг Бойз».

Процедура жеребкування наступної стадії Ліги Європи розпочнеться о 14:00 за київським часом.