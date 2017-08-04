У Дубаї сталася пожежа в 79-поверховому хмарочосі, жертв немає

Величезна пожежа охопила одну з найвищих житлових будівель у місті Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах 4 серпня. Влада заявила, що з 79-поверхового хмарочоса, який називається Torch tower, вдалося вчасно провести евакуацію, про жодні жертви чи травмованих не повідомляється.

Уряд Дубаї заявив, що вогонь спалахнув на дев’ятому поверсі, але пожежники швидко взяли стихію під контроль.

Це вже другий такий випадок у Torch tower, сотні людей були евакуйовані через пожену в 2015 році з того ж будинку.

Дубаї – це один із семи еміратів, які складають Об’єднані Арабські Емірати. Населення однойменного центрального міста емірату складає понад 2,6 мільйона людей.