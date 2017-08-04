СБУ: силовики затримали підозрюваних у підриві авто в Одесі

У Службі безпеки України заявляють про затримання організаторів і виконавців підриву автомобіля в центрі Одеси 24 липня.

Як повідомляє прес-служба відомства, силовики затримали виконавця вибуху поблизу лінії розмежування – «вимушеного переселенця з тимчасово окупованої території Донеччини».

За даними СБУ, у ході спецоперації в Одесі затримали його спільника.

«Співробітники СБ України встановили, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з Росії, для дестабілізації ситуації на півдні України», – заявляють у спецслужбі.

У СБУ додають, що правоохоронці задокументували контакти затриманих з «кураторами, у тому числі за допомогою кодованих каналів зв’язку».

Обом затриманим повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24 липня у центрі Одеси неподалік штабу «Ради громадської безпеки» вибухнув автомобіль марки ВАЗ 2101. В авто, за попередніми даними експертизи, було закладено шістсот грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті.