МЗС: двох українців, постраждалих через каменепад у Північній Осетії, госпіталізували

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що двох українців, постраждалих через каменепад у Північній Осетії, госпіталізували до лікарні у російському місті Владикавказ.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС, вранці 4 серпня з перевалу Допах у Дигорській ущелині рятувальна служба здійснила евакуацію двох постраждалих громадян України.

За даними МЗС, п’ятеро українських туристів у супроводі рятувальників здійснюють спуск до гірської туристичної бази, де їм нададуть необхідну допомогу.

3 серпня стало відомо, що семеро українців потрапили під каменепад у Північній Осетії.