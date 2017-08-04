Луценко: Апеляційний суд наклав арешт на «вертолітний майданчик Януковича»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Апеляційний суд Києва наклав арешт на так званий «вертолітний майданчик Януковича».

Як повідомив генпрокурор на своїй сторінці в Facebook, суд також заборонив користуватися, розпоряджатися і відчужувати земельні ділянки площею понад двох гектарах та розташованих на цих ділянках об’єктах нерухомості «вертолітного майданчика Януковича», власником якого є компанія «Амадеус Ко».

Вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва відкрили у червні 2012 року. Про плани звести майданчик заговорили після того, як наприкінці 2010 року в Адміністрації тодішнього президента України Віктора Януковича повідомили, що він збирається відмовитися від поїздок на автомобілі зі своєї резиденції «Межигір’я» на роботу і назад, що викликає перекриття всієї цієї траси, і добиратися на роботу вертольотом.