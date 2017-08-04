Кортеж екс-голови АП Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП – «Схеми»

Кортеж екс-голови Адміністрації президента України Бориса Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи правила дорожнього руху, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у провулку Рильскому в центрі Києва. Це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Знімальна група зняла, як 30 червня два позашляховика з кортежу Ложкіна повернули з вулиці Володимирської проти руху у Рильський провулок, який є одностороннім для проїзду, а вже за кілька хвилин журналісти побачили, що одне з двох авто стоїть на цьому провулку, зіткнувшись з таксі.

При цьому охоронець Ложкіна майже одразу зняв номерні знаки з автомобіля.

Номерних знаків не виявилось у базі поліції, що свідчить про те, що це номери оперативного прикриття, повідомляють журналісти програми «Схеми». Після оформлення ДТП позашляховик на очах у поліції залишив місце пригоди без номерів.

За день до ДТП журналісти зафіксували, як кортеж Ложкіна скоїв таке ж порушення: після того, як екс-голова Адміністрації президента сів до автівки, кортеж поїхав проти руху Рильським провулком.

За кілька хвилин журналісти помітили ці ж автомобілі біля одного зі київських ресторанів.

На запит журналістів стосовно порушень правил дорожнього руху,використання номерів прикриття прес-служба Бориса Ложкіна підтвердила, що він користується саме цим автомобілемLX-570, оформленим на його дружину, та повідомили наступне: «У зв’язку з отриманою оперативною інформацією право Ложкіна Б.Є. на отримання державної охорони після його звільнення з посади глави Адміністрації президента було тимчасово подовжено. Співробітники Управління державної охорони визнали доцільним використання номерних знаків прикриття. 30.06.2017 згаданий автомобіль став учасником ДТП. Співробітники поліції, які були викликані на місце ДТП, склали протокол. Інших протоколів за порушення правил дорожнього руху на автомобіль Lexus LX-570 з номерними знаками АА 8175 ВО не складалося».

Про те, на яку саме особу був складений протокол, у прес-службі Ложкіна не повідомили. За даними джерел програми «Схеми», коли приїхала поліція, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе, а не на водія автомобіля.

Борис Ложкін очолював Адміністрації президента Петра Порошенка з 10 червня 2014-го по 29 серпня 2016 року. Після звільнення з посади був призначений президентом на посаду секретаря Національної інвестиційної ради.