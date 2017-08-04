Полторак: в урочистостях до Дня незалежності візьмуть участь військові підрозділи з країн НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що в урочистостях до Дня незалежності України візьмуть участь військові підрозділи з 10 країн НАТО.

«Ми запросили взяти участь в урочистих заходах з нагоди святкування Дня незалежності України наших закордонних партнерів, своїх закордонних колег – представників оборонних відомств і міністрів оборони країн-партнерів, з якими ми співпрацюємо, проводимо спільні навчання, які допомагають нам реформувати вітчизняне військо і оборонне відомство за стандартами НАТО, – сказав міністр оборони.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України. Минулого року на параді була військова техніка.

Україна не є членом НАТО. У червні Верховна Рада схвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», президент його вже підписав. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України.