Генштаб: на полігоні на Київщині під час бойових стрільб загинув військовий, 5 поранені

На одному з військових полігонів на Київщині під час проведення бойових стрільб загинув один військовослужбовець, ще п’ятеро поранені.

Як повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, це сталося в результаті розриву артилерійського боєприпасу.

У Генштабі додають, що пораненим надали невідкладну медичну допомогу і евакуювали до медичного закладу.

На місці події працює комісія і правоохоронці для встановлення причини й обставин надзвичайної ситуації.

У квітні на Київщині у військовій частині Васильківського гарнізону внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець.