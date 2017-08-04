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04 Серпень 2017, Київ 15:07
Новини | Міжнародні

Правозахисник залишив Казахстан через побоювання за свою безпеку

Рамазан Есергепов

Правозахисник Рамазан Есергепов заявляє, що залишив Казахстан через побоювання за свою безпеку.

Есергепов, який очолює організацію із захисту прав журналістів «Журналісти в біді», 4 серпня у телефонній розмові повідомив Радіо Свобода, що він перебуває в Парижі. За словами правозахисника, він прибув туди 3 серпня.

Як заявив Есергепов, він вирішив залишити Казахстан після того, як у травні його поранили ножем невідомі, а також через побоювання, що його можуть арештувати.

1 серпня поліція Алмати затримувала і допитувала Есергепова, звинувачуючи його в організації несанкціонованого мітингу на підтримку політичних в’язнів.

Есергепов став президентом «Журналістів у біді» в 2012 році.

Перед тим він три років провів в ув’язненні за звинуваченням у поширенні секретної інформації у статтях про ймовірні зв’язки між казахстанським бізнесменом і Комітетом з національної безпеки.

Упродовж останніх років щонайменше п’ятеро активістів і журналістів втекли з Казахстану до України, заявляючи про політичні переслідування у своїй країні.

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