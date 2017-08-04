Правозахисник залишив Казахстан через побоювання за свою безпеку

Правозахисник Рамазан Есергепов заявляє, що залишив Казахстан через побоювання за свою безпеку.

Есергепов, який очолює організацію із захисту прав журналістів «Журналісти в біді», 4 серпня у телефонній розмові повідомив Радіо Свобода, що він перебуває в Парижі. За словами правозахисника, він прибув туди 3 серпня.

Як заявив Есергепов, він вирішив залишити Казахстан після того, як у травні його поранили ножем невідомі, а також через побоювання, що його можуть арештувати.

1 серпня поліція Алмати затримувала і допитувала Есергепова, звинувачуючи його в організації несанкціонованого мітингу на підтримку політичних в’язнів.

Есергепов став президентом «Журналістів у біді» в 2012 році.

Перед тим він три років провів в ув’язненні за звинуваченням у поширенні секретної інформації у статтях про ймовірні зв’язки між казахстанським бізнесменом і Комітетом з національної безпеки.

Упродовж останніх років щонайменше п’ятеро активістів і журналістів втекли з Казахстану до України, заявляючи про політичні переслідування у своїй країні.