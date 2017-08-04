ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 59 цивільних

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявляють, що з початку цього року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 59 цивільних жителів, ще 282 – були поранені.

«Кількість цивільних осіб, які отримують поранення і гинуть, зростає. Кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення з початку цього року наразі становить 341 людину – 59 загиблих і 282 поранених», – сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей – військових, цивільних осіб і підтримуваних Росією бойовиків. В ОБСЄ повідомляли, що станом на 25 травня від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 175 цивільних, 44 людини загинули.