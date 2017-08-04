Медведєв прибув на суднобудівний завод у Феодосії

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув на кримський суднобудівний завод «Море» у Феодосії, де проведе нараду щодо стану та перспектив розвитку промисловості в анексованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У нараді, як очікується, візьмуть участь російські віце-прем’єри Аркадій Дворкович і Дмитро Рогозін, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, підконтрольні Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов і тимчасовий глава Севастополя Дмитро Овсянніков, представники кримських міністерств і відомств, керівники профільних підприємств.

У МЗС України поки не коментували приїзду Медведєва в анексований Крим.

До цього в МЗС України зазначали, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 роки звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».