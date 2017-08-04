Сарган про порушення ПДР кортежем Луценка: ці порушення мали «винятковий характер»

Кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху, не «створюючи аварійної-небезпечні ситуації», ці порушення мали «винятковий характер». Про це виданню «Українська правда» повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Порушення правил дорожнього руху має винятковий характер та обумовлене ситуацією на дорозі, зокрема порушенням ПДР іншими учасниками. При цьому не створюються аварійно-небезпечні ситуації для інших учасників руху на дорозі», – заявила вона

Напередодні журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що кортеж генерального прокурора Юрія Луценка часто порушує правила дорожнього руху, виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію.

Так, зокрема, трапилося 11 липня, коли два авто «Тойота Кемрі», якими користується очільник ГПУ, прямували до Верховної Ради на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів, коли до засідання лишалося 10 хвилин. Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі.

Журналісти зафіксували, як, заїжджаючи до головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку, щоб не їхати далі розвертатися на перехресті.

Журналісти програми надіслали запит до Генеральної прокуратури з проханням прокоментувати, через які причини автівки, на яких пересувається Юрій Луценко, нехтують правилами дорожнього руху, проте відповіді від ГПУ не отримали.