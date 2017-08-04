Активісти створили інтерактивний сервіс для подальшої декомунізації Харкова

В Харкові презентували інтерактивну мапу «Харків. Декомунізація» для подальшої декомунізації міста.

За словами депутата Харківської облради Дмитра Булаха, до створення спеціального сайту спонукала велика кількість недекомунізованих топонімів, пам’ятних табличок героям СРСР, символіки на будівлях. Зокрема ініціатори сайту занепокоєні символікою на фасаді міської ради Харкова.

Автори інтерактивного проекту пропонують харків’янам фіксувати на фото та відео радянську символіку, назви вулиць і проспектів, які ще не перейменовані міською владою, і цю інформацію надсилати на сайт.

«Наразі це односторінковий сайт, в якому є необхідний функціонал. Там розміщений витяг із закону про декомунізацію, перелік об’єктів, які, на наш погляд, підлягають декомунізації, і там розташовується інтерактивна мапа для позначок ще недекомунізованих топонімів і будинків. Кожен може зайти на сайт, заповнити форму, прикріпити фото чи відео із зафіксованим радянським символом, написати адресу об’єкту і надіслати нам. Ми вже після обробки інформації все оприлюднимо на карті», – розповів Радіо Свобода розробник інтерактивної мапи Костянтин Левін.

На погляд одного з ініціаторів Online проекту керівника харківського осередку громадської організації «Сокіл» Валентина Дебелого, попри те, що міська влада під тиском громадськості провела кампанію з декомунізації топонімів, ще залишається багато неперейменованих об’єктів.

«Це і проспект героїв Сталінграда, щодо якого навіть організовували петицію про перейменування, це і численна радянська символіка в оформленні мостів, стін найрізноманітніших будівель. До того ж, ми порушуємо питання перейменування і найбільшого проспекту в Харкові – Московського проспекту. Ми вважаємо, що його потрібно дерусифікувати, бо не може в назві проспекту славитися столиця країни, з якою у нас триває війна», – зауважує Дебелий.

Зібрану базу недекомунізованих топонімів активісти планують передати на розгляд відповідним органам міської влади.

За останні півтора року в результаті трьох черг декомунізаційної кампанії в Харкові було перейменовано майже 300 вулиць, проспектів, площ та інших топонімів.

Верховна Рада в квітні 2015 року ухвалила внесений закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.