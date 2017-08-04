Біля будівлі прокуратури в Одесі сталася сутичка, 6 осіб затримали – поліція

Поліція Одеси повідомляє про затримання шести людей через сутички біля будівлі обласної прокуратури 4 серпня.

«З самого ранку біля будівлі прокуратури Одеської області перебували близько 250 одеситів, які вимагають повернення у комунальну власність лікарні швидкої допомоги. Під час акції протесту виникла суперечка між громадянами та представниками однієї з громадських організацій, які незгодні з їхніми вимогами. Працівники поліції не допустили розвитку конфлікту і припинили протиправні дії правопорушників. У результаті за хуліганські дії, напад на працівників поліції і заподіяння їм тілесних ушкоджень до відділів поліції доставлені шестеро осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, проти затриманих порушили кримінальне провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» і «хуліганство». Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За даними Одеських ЗМІ, у липні міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про передачу будівлі лікарні швидкої допомоги в оренду приватній медичній компанії на 20 років.