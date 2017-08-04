США представили в ООН резолюцію щодо посилення санкцій проти Пхеньяна – дипломат

Високопоставлений дипломат ООН повідомляє, що США представили у Раді Безпеки проект резолюції щодо посилення санкцій проти Північної Кореї через її програму балістичних ракет.

За словами дипломата, очікують, що Рада Безпеки голосуватиме за неї 5 серпня, і є «велика впевненість», що Росія і Китай підтримають це.

Обмеження включають заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Для ухвалення резолюції у Раді Безпеки ООН необхідна підтримка щонайменше 9 з 15 постійних членів.

США домагаються посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.