Минулої доби бойовики стріляли 38 разів, поранені троє українських військових – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж 4 серпня здійснили 38 обстрілів позиції ЗСУ, троє українських військових були поранені, інформує штаб української воєнної операції.

«Минула доба у зоні АТО завершилась посиленням вогневої активності російсько-окупаційних військ. Після 18-ї години противник збільшив кількість обстрілів наших позицій на луганському і донецькому напрямках. Так, Авдіївська промзона і далі залишається одним з основних епіцентрів протистояння. Там майже всю ніч, з різних напрямків, ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську сторону в обстрілі напередодні ввечері західної околиці Донецька, через що, за даними бойовиків, поранень зазнав один мирний житель. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що ЗСУ минулої доби 9 разів порушили «режим тиші».

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.