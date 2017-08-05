Іран: Роугані складе присягу під час вступу вдруге на посаду президента

Хасан Роугані складе сьогодні присягу, вступаючи на посаду президента Ірану. Урочиста церемонія проходитиме в будівлі іранського парламенту у Тегерані. Ця процедура стане завершальною для Роугані для продовження повноважень після схвалення, отриманого від верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який офіційно підтримав його 3 серпня.

Роугані зачитає клятву і підпише її, перш ніж звернутися до присутніх законодавців.

На церемонії очікуються гості з понад 100 країн, що є значним досягненням для Ірану, країни, яка більшою мірою була в ізоляції з часів Ісламської революції 1979 року.

Згідно з іранським законодавством, у Роугані буде два тижні, щоб представити свій уряд парламенту для затвердження.

Вперше на посаду президента Роугані був обраний у 2013 році. Переобраним 19 травня він став в результаті отримання 57% голосів виборців, подолавши суперника-консерватора Ебрагіма Раїсі.