Рада безпеки ООН голосуватиме щодо резолюції про нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН 5 серпня проведе голосування щодо резолюції про санкції проти Північної Кореї, повідомили дипломати організації.

Згідно з проектом резолюції, передбачається ембарго на постачання з КНДР вугілля, заліза, свинцю і морепродуктів, що позбавить Пхеньян третини доходів від експорту, скоротивши його до двох мільярдів доларів. Передбачається запровадження заборони на збільшення кількості північнокорейських робітників в країнах-учасницях ООН, створення нових і розширення вже діючих спільних підприємств з КНДР.

Як повідомляють агентства з посиланням на високопоставленого дипломата ООН, є висока ймовірність, що і Росія, і Китай підтримають резолюцію. Для ухвалення резолюції потрібно, щоб її підтримали щонайменше 9 з 15 членів Ради безпеки і ніхто з п’яти постійних її членів (США, Китай, Росія, Франція, Великобританія) не наклав вето.

Нова резолюція передбачає «найбільш ефективніший і повний набір санкцій на сьогоднішній день», повідомив один з дипломатів ООН агенції Associated Press. Проект резолюції спрямований на те, щоб змусити Північну Корею повернутися до шестисторонніх переговорів з метою скорочення ядерного потенціалу Корейського півострова, кажуть дипломати.

Рада безпеки ООН вже шість разів застосовувала санкції, які так і не змогли зупинити прагнення Північної Кореї розвивати і створювати ядерну зброю.

Ініціатором введення нових санкцій проти КНДР стали США у відповідь на два недавніх запуски Пхеньяном міжконтинентальних балістичних ракет.

Попередніми резолюціями ООН Північній Кореї заборонено мати ядерну і ракетну програми, але вона продовжує проводити ракетні випробування, викликаючи обурення більшості держав.