Росія: з підтопленої алмазодобувної шахти у Якутії на поверхню підняли одного з дев’яти гірників

З підтопленої алмазодобувної шахти у російській Якутії підняли на поверхню одного із дев’яти розшукуваних гірників, повідомляють в суботу російські ЗМІ.

Врятований чоловік раніше самостійно вийшов на зв’язок, зараз він перебуває у реанімації.

За останніми даними, ще восьмеро шахтарів залишаються в руднику, де у п’ятницю стався прорив води з кар’єру. На момент аварії в шахті було 142 людини, двоє з піднятих на поверхню зазнали легких травм.

Місцева влада сподівається знайти людей живими, оскільки, як повідомляється, рівень води в шахті не піднімається, системи вентиляції та енергопостачання працюють нормально. Пошуково-рятувальна операція триває.

Російські силовики почали перевірку через можливе порушення правил безпеки при проведенні гірничих робіт.

Керівництво гірничо-збагачувального комбінату, якому підпорядковується рудник, повідомило, що шахта не є аварійною, проте за 8 років роботи її підземної частини сталося 6 аварій, в результаті чого двоє людей загинули і шестеро були поранені.