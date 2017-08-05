Шістьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт в анексованому Криму – правозахисники

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив термін арешту до 8 жовтня шістьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір». Відповідне рішення було ухвалене 4 серпня, інформує Кримська правозахисна група. Згідно з повідомленням, крім Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука, під вартою залишаться Енвер Бекіров, Муслім Алієв, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров.

«Клопотання про продовження термінів тримання під вартою подав слідчий ФСБ Сергій Махнєв. Рішення ухвалили «судді» Анатолій Осоченко, Олена Міхалькова, Олексій Козирєв, Юрій Латинін, Ігор Крючков», – йдеться в повідомленні.

Фігуранти ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них, зокрема, член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв і Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також продавець квітів Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши його в список 15 об’єднань, названих «терористичними».