США офіційно сповістили ООН про намір вийди з кліматичної угоди – Держдепартамент

Державний департамент США оприлюднив перше письмове повідомлення про те, що Вашингтон планує відмовитися від Паризької кліматичної угоди, укладеної 2015 року.

«Сьогодні Сполучені Штати подали до Організації Об'єднаних Націй як депозитарія Паризької угоди повідомлення про намір США вийти з Паризької угоди, як тільки вони зможуть це зробити, відповідно до умов угоди», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Держдепартаменті додали, що Вашингтон залишиться в процесі переговорів, «якщо Сполучені Штати зможуть визначити більш сприятливі умови для себе, бізнесу, працівників, своїх людей та платників податків».

«Сполучені Штати продовжуватимуть брати участь у міжнародних переговорах та нарадах з питань зміни клімату», – додали у Держдепартаменті.

Президент США Дональд Трамп 1 червня заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди. При цьому Трамп наголосив, що абсолютно відданий захисту довкілля, але Паризьку кліматичну угоду у її нинішньому вигляді вважає шкідливою для американської економіки і такою, що надає переваги таким країнам, як Китай та Індія.

Паризька угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.