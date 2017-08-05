Двоє людей перебувають у тяжкому стані після нападу одного з пацієнтів Львівської психлікарні – ОДА

Двоє пацієнтів Львівської обласної психіатричної лікарні перебувають у тяжкому стані в реанімації після нападу одного з пацієнтів ввечері 4 серпня. Про це повідомила Радіо Свобода керівник Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак.

«Якби пацієнти були під санітарним наглядом цього б не сталось. До того ж, чому чоловіка одразу поклали у загальну палату, де близько 80 хворих. Не один раз говорила виконувачу обов’язки головного лікаря, що забагато людей в одному відділенні. Чому пацієнта не поклали окремо і не діагностували спершу? На сьогодні маємо двох потерпілих в реанімації», – сказала Микичак.

У поліції Львова розповіли, що 4 серпня ввечері пацієнт психлікарні розбив вікно і склом завдав поранень хворим, які перебували з ним у палаті. Нападник травмував 10 пацієнтів лікарні, шестеро були госпіталізовані, трьох з них відпустили на продовження лікування у психлікарню, а ще трьом медики надають допомогу. Зазнали незначних тілесних ушкоджень і 5 поліцейських.

«Ми спершу намагались спілкувались з пацієнтом, дізнатись його мотиви, але він на розмову не йшов. Коли ми почули крики від людей в палаті, а їх було близько сорока, ми ухвалили рішення штурмом взяти приміщення. Зайшовши всередину, було важко зорієнтуватись, хто конкретно наносить тілесні пошкодження, побачила чоловіка зі склом у руках, він побіг в іншу палату», – розповів патрульний поліції Роман Бліхарський.

Патрульна поліція, отримавши о 19-й годині виклик, прибула на місце і звільнила хворих з палати, які стали заручниками 30-річного львів’янина. Він, згідно з судовим рішення від 2013 року перебував на примусовому лікуванні у психлікарні за вбивство батька. Втім місяць тому його відпустили додому, а родичі звернулись з проханням знову його шпиталізувати. І 4 серпня цього року його поклали у відділення, в якому на лікуванні перебуває близько 80 пацієнтів психлікарні.

Правоохоронці розслідують обставини у Львівській психлікарні, службове розслідування проводить і Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Львівська обласна психлікарня перебуває у підпорядкуванні Львівської облради. Саме цей представницький орган влади відповідає за майно, умови перебування пацієнтів і кадрові питання. А за медичну частину – департамент.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 («замах на вбивство двох і більше осіб») Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.