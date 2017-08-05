На відновлення боєздатності Повітряних сил ЗСУ передбачено 1 мільярд гривень – Порошенко

На відновлення боєздатності, утримання та експлуатацію озброєння й техніки Повітряних сил ЗСУ з держбюджету виділено 1 мільярд гривень, повідомив президент України Петро Порошенко на Вінниччині.

«Бойовий склад вже поповнили відремонтовані та модернізовані літаки, зенітні, ракетні та радіолокаційні комплекси…Впродовж першого півріччя після модернізації та ремонту до бойових військових частин вже поставлені літаки Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Міг-29, Ан-26, Л-39, радіолокаційні комплекси «Малахіт, «Пелікан» тощо», – сказав Порошенко на військовому аеродромі у селі Гавришівка, куди він прибув у суботу з Василькова на борту бойового винищувача Міг-29, сидячи у кріслі другого пілота.

Робочу поїздку Порошенко організував, щоб привітати військових льотчиків з Днем Повітряних сил, повідомили в президентській адміністрації.

«Щиро дякую за бездоганну військову службу всім, хто сьогодні перебуває на сторожі неба незалежної України», – сказав президент.

Кільком військовим від нього дісталися державні нагороди. Натомість Порошенкові показали прольоти військових літаків і виконання навчально-тренувальних вправ парашутистами.

День Повітряних сил Збройних сил України відзначають у першу неділю серпня.