У ДТП загинула екс-депутат від Партії регіонів Ірина Бережна – Бондаренко

Екс-депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в суботу в автомобільній катастрофі. Інформацію про це підтвердила колишня соратниця по партії Олена Бондаренко.

«Так, це правда. Ірочка – на небесах», – написала Бондаренко у Facebook, не вказавши подробиць загибелі. У коментарях вона додала: «Напишу пізніше про неї, зараз немає сил».

Декілька ЗМІ з посиланням на оточення Ірини Бережної повідомляють, що жінка загинула в районі узбережжя Адріатичного моря – між Італією і Хорватією.

Інформації від консульської служби чи інших офіційних підтверджених подробиць немає. За даними, які подає ресурс LB.ua, водій не впорався з керуванням на звивистій дорозі. Повідомляється, що буцімто загинув і водій, тоді як 8-річна донька Бережної зазнала незначних травм.

36-річна Ірина Бережна – юрист за освітою, була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради, членом фракції Партії регіонів. Через кілька днів, 13 серпня, у Бережної мав бути день народження.